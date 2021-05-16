بديلان لـ رومارينيو في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد يبحث حاليًا عن بديل للاعب البرازيلي رومارينيو الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُقدم اللاعب البرازيلي مستويات إيجابية مع العميد بالموسم الحالي حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مهاجم الباطن ولاعب الأهلي السابق الأبرز

وربما يفكر الاتحاد في التعاقد مع المهاجم الأنجولي فابيو أبرو لاعب الباطن الذي أحرز 15 هدفًا بـ دوري المحترفين السعودي، أو ضم اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق، الذي أبدى رغبته في العودة لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجددًا.

وكان دجانيني رحل عن الأهلي بعد أن فسخ العقد نظير عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، لينضم بعدها لفريق طرابزون سبور التركي.

تألق لا يُنسى لـ رومارينيو في مونديال الأندية

يذكر أن رومارينيو صاحب الـ30 عامًا انضم لنادي الاتحاد في عام 2018 قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وذلك بعد أن تألق مع الجزيرة في كأس العالم للأندية 2018 الذي أُقيم في الإمارات.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نجم الاتحاد يقترب من الانضمام لنادي الدحيل القطري، بدلًا من مواطنه دودو، الذي يستعد لمغادرة الفريق.

ويتواجد نادي الاتحاد حاليًا بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة.

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