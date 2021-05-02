بديل سلمان الفرج أمام الشباب

المواطن - محمد سمعه

يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من غياب النجم سلمان الفرج لاعب الوسط، وذلك منذ يوم 30 يناير الماضي، حيث أُصيب في قدمه في مباراة كأس السوبر السعودي ضد فريق النصر.

مواجهة مرتقبة بين الهلال والشباب

ويستعد الزعيم لمواجهة نادي الشباب، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يشارك الفرج في الديربي المنتظر بين الفريقين كونه غير مؤهل بدنيًا مع اقترابه من التعافي من الإصابة وفقًا لـ “الرياضية”.

البديل الأقرب لـ سلمان الفرج

وفي حال استمر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي في منصبه كمدرب لـ الهلال فقد يعتمد على ناصر الدوسري كبديل لـ سلمان الفرج مع وجود الثنائي محمد كنو وعبدالله عطيف.

الفريق الهلالي يمر بفترة صعبة حاليًا على المستوى الفني حيث حقق نتائج كارثية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، إضافة لتأهله بشق الأنفس إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية بعد تعادل النادي الأهلي مع فيق الدحيل القطري.

ومنذ غياب الفرج ويعاني الهلال في عدم قدرته على إيجاد لاعب يكون ” حلقة الوصل” بين خط الدفاع والهجوم بالفريق، حيث يمتاز الفرج بقدراته الجيدة على التمرير في أن يكون حلقة الوصل بين لاعبي الدفاع والهجوم.

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