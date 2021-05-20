برنت يستقر قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

المواطن - متابعة

ظل خام برنت مستقرًا بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعد ركود أوسع في السوق، حيث يراقب المستثمرون احتمالية زيادة المعروض الإيراني في وقت تعيد “أوبك+” المزيد من الإمدادات إلى السوق.

العقود الآجلة:

ولم تتغير العقود الآجلة في لندن – التي ارتفعت لفترة وجيزة فوق 70 دولارًا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع – كثيرًا بعد انخفاضها بنسبة 3٪ يوم أمس الأربعاء، ويحوم خام “برنت” حول 66 دولاراً للبرميل، فيما خام “تكساس الوسيط” الأميركي فوق 63 دولاراً.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إحياء الاتفاق النووي الذي سيسمح بتدفق المزيد من النفط الخام من الدولة العضو في منظمة “أوبك”، بحسب العربية.

ارتفاع النفط:

ولا يزال النفط مرتفعًا بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام، مع تسارع التعافي من جائحة Covid-19 في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، بينما لا يزال شراء شحنات النفط الخام من قبل دول مثل الصين قوياً.

ومع ذلك، فإن احتدام الجائحة في أنحاء آسيا هو تذكير دائم بأن الانتعاش من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً، حيث أدت الموجة الثانية من الإصابات في الهند إلى خفض مبيعات البنزين والديزل بنسبة تصل إلى 20٪ لأكبر شركة تكرير هندية “إنديان أويل كورب”، مما أدى إلى خفض معدلات معالجة النفط.

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