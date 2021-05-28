برنت يغلق عند ذروة عامين

المواطن - متابعة

ختمت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة أكثر من 5% مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

برنت يرتفع:

وارتفع برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتًا أو 0.79 بالمائة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك: “متعززًا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددًا مستوى 70 دولارًا للبرميل المهم نفسيًّا”.

مخاوف الطلب:

وأضاف: “المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين”، بحسب “سكاي نيوز”.

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميًّا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19

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