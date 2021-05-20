بريجوفيتش يحسم مصيره مع الاتحاد بشكل نهائي

المواطن - محمد سمعه

حسم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مصيره مع نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز فريقه على مباراة أبها بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بريجوفيتش للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لدي عقد مع الفريق لمدة سنتين، ما نُركز عليه حاليًا هو إنهاء الموسم بصورة جيدة، والاستعداد للموسم المقبل”.

مهاجم الاتحاد يرد على عدم توفيقه تهديفيًا

وأضاف بريجوفيتش: “من الوارد أن يأتي على المهاجم فترة يكون غير موفق فيها تهديفيًا، وهذا يحدث لكل مهاجمي العالم، ولكنني أعتقد أن أرقامي ليست سيئة بالفترة الحالية”.

يذكر أن جمهور نادي الاتحاد كان طالب برحيل بريجوفيتش عن صفوف الفريق الأول بعد نهاية الموسم الحالي، قائلين بأنه مهاجم لا يناسب طريقة لعب العميد كونه قليل المهارة ولا يمتلك السرعة.

جدير بالذكر أن العميد سيبحث عن التعاقد مع مهاجم بديل للاعب بريجوفيتش إن تم الموافقة على رحيله بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم الأحمدي يغيب عن مواجهة العين

وسيواجه العميد بالجولة المقبلة من الدوري، فريق العين، وسيغيب عن صفوف العميد اللاعب المغربي كريم الأحمدي بسبب تراكم البطاقات.

ونجح نادي الاتحاد في العودة لـ طريق الانتصارات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن تعادل في الجولتين الـ26 والـ27 ضد فريقي الباطن وضمك على الترتيب.

ويتواجد العميد حاليًا بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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