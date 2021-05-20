بريجوفيتش يعادل رقمًا حققه قبل سنتين

المواطن - محمد سمعه

عادل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد، رقمًا شخصيًا كان حققه مع العميد قبل سنتين، وذلك بعد هدفه الذي سجله اليوم في شباك نادي أبها.

بريجوفيتش يُسجل الهدف الأول من صاروخية

وكان المهاجم الصربي سجل الهدف الأول للعميد بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من تصويبة نارية.

ووصل اللاعب الصربي إلى 7 أهداف خلال الموسم الحالي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعادل رقمه التهديفي الذي سجله مع العميد بموسم 2018/2019.

15 هدفًا للاعب الصربي دوريًا

وسجل بريجوفيتش حتى الآن 15 هدفًا في دوري المحترفين في آخر 3 مواسم، حيث سجل المهاجم الصربي 7 أهداف بموسم 2018/2019 وهدفًا واحدًا بموسم 2019/2020، بجانب 7 أهداف في الموسم الحالي.

وكان اسم المهاجم الصربي تردد للرحيل عن صفوف الاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي، وسط وجود محاولات من إدارة أنمار الحائلي للبحث عن ضم بديله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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