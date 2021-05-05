بريطانيا تختبر بدلة تجعل جنودها يحلقون في الجو !

المواطن- متابعة

تعاونت مشاة البحرية الملكية في بريطانيا مع شركة غرافيتي إندستريز، في تجربة اختراع أُطلق عليه اسم البذلة النفاثة، وقد تم اختبارها على مدار 3 أيام، وبمشاركة 42 فرداً؛ لمعرفة قدراتها في العمليات البحرية، وذلك انطلاقاً من سفينة عسكرية قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة.

فائدة البدلة النفاثة

وحسبما ذكر موقع ماشابل المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الاستخدام الأبرز لهذه البدلة سيكون دعم جنود البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب، حيث ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر.

وسبق لشركة غرافيتي إندستريز أن تعاونت مع خدمة الإسعاف الجوية في بريطانيا، لاختبار دعم عمليات البحث والإنقاذ بمسعفين طائرين، ونجحت وقتها الاختبارات، حيث تمكّن المسعفون من الوصول للمرضى في المواقع الصعبة ذات العوائق، بزمن أقصر بـ90 ثانية من سرعة استجابة طائرات الهليكوبتر.

ثمن البدلة النفاثة الطائرة

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن ثمن البذلة النفاثة من إنتاج شركة غرافيتي إندستريز يصل ثمنها إلى نحو 430 ألف دولار .

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