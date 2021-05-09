بريطانيا ترفض إقامة نهائي تشيلسي والسيتي بـ تركيا

المواطن - محمد سمعه

قال جرانت تشابس وزير النقل البريطاني إن بلاده ترفض سفر جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي إلى الأراضي التركية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين يوم 29 مايو الجاري.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر إقامة النهائي يوم 29 مايو على ملعب ” أتاتورك الأولمبي” بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب الـBBC فإن وزير النقل البريطاني أكد على أن بلاده تعمل جاهدة على استضافة النهائي بين البلوز ومانشستر سيتي في ملعب ويمبيلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأشار وزير النقل البريطاني إلى أن القرار بيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكنه يأمل في الموافقة على استضافة نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الأراضي البريطانية.

ويأتي هذا في ظل إجراءات احترازية شديدة تفرضها بريطانيا على مواطنيها، كما أن بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر لبعض الدول ومن ضمنهم تركيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

تشيلسي يهزم مانشستر سيتي محليًا

جدير بالذكر أن البلوز كان حقق الفوز أمس السبت، على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، حيث كانت المباراة بـ مثابة “بروفة” قبل النهائي الأوروبي بين الفريقين.

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