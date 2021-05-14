بريطانيا تنهي الإغلاق تدريجيًا وتراقب سلالة كورونا الهندية

المواطن - متابعة

أعلنت بريطانيا أنها ستمضي قدمًا في خطتها لرفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تدريجيًا فيما تواصل عملية مراقبة سلالة كورونا الهندية لاتخاذ التدابير اللازمة.

ظهور سلالة جديدة

ونقلت رويترز عن الوزير البريطاني المسؤول عن اللقاحات، ناظم الزهاوي، اليوم الجمعة، القول إنه على الرغم من القلق بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند، السلطات ترى أن اللقاحات فعالة.

وأضاف الزهاوي، أن هناك مخاوف من وجود السلالة الهندية في بعض أنحاء بريطانيا، لكن لا توجد أدلة على أن السلالة (B.1617.2) لها تأثير أشد على البشر، أو أنها لا تتأثر باللقاحات.

وقال الوزير لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية “خارطة الطريق بدءا من يوم الاثنين لا تزال سارية لأن عمليات التطعيم مستمرة، مما يبقى الناس بعيدًا عن المستشفيات ويقيهم من الإصابة بالفيروس”.

سلالة كورونا الهندية في بريطانيا

من جهة أخرى رأت هيئة المستشارين العلميين للحكومة البريطانية أن هناك حاجة إلى زيادة التطعيمات في مناطق النقاط الساخنة للمساعدة في التحكم في المتحور الهندي.

وتوفي حتى الآن أربعة أشخاص في المملكة المتحدة بسبب المتحور الهندي لفيروس كورونا، ووفقًا للبيانات التي نشرتها الحكومة، فإن الوفيات من سلالة الفيروس B.1.617.2، والتي تم تصنيفها الآن على أنها “متغير مثير للقلق”، كانت حدثت في الفترة ما بين 5 مايو و 12 مايو.

وتم اكتشاف المتحور الهندي مؤخرًا فقط في المملكة المتحدة، لكن عدد الحالات التي تم العثور عليها ارتفع بشكل حاد، مع أكثر من 1300 تسلسل اعتبارًا من 12 مايو.

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