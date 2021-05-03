بنك الرياض يناقش نتائجه المالية مع المساهمين

المواطن - الرياض

أعلن بنك الرياض عن تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائجه المالية للربع الأول من عام 2021م مع المساهمين والمحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية.

وبحسب موقع السوق المالية السعودية – تداول – فقد أكد البنك أن هذا الإجراء يأتي رغبة من بنك الرياض في تعزيز الشفافية والإفصاح، مشيرًا إلى أن اللقاء سوف يعقد يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021م.

ولفت البنك إلى أنه سيتم إرسال بيانات المشاركة في هذا اللقاء للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية الحضور.

نتائج بنك الرياض

وكان بنك الرياض أعلن قبل أيام عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021 حيث بلغ صافي الربح 1354 مليون ريال مقابل أرباح وصلت إلى 1476 مليون ريال عن الربع المماثل من 2020.

كما انخفض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الأخرى، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض غير جوهري بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل المتاجرة وقابله ارتفاع جزئي في صافي دخل العمولات الخاصة.

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