بوليصة تأمين ضد مخاطر كورونا شرط السماح لمن هم دون الـ18 بالسفر للخارج

المواطن - الرياض

بالتزامن مع اقتراب فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م حددت وزارة الداخلية شروط وضوابط السماح لمن هم أقل من 18 عامًا بالسفر للخارج.

بوليصة تأمين تغطي مخاطر كورونا

وقالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب عليهم أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

الحجر المنزلي

كما اشترطت الداخلية أن يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّدت الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

شارك الخبر







شارك الخبر