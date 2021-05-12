بيان هيئة كبار العلماء يؤكد: التبرع بالأعضاء صدقة جارية وفيها أجر كبير للمتوفى

المواطن - الرياض

يقول الحق عزّ وجّل في محكم تنزيله: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} صدق الله العظيم، وهذا ما ينطبق على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية لما فيه من معاني سامية في الأمل بإعادة الحياة لمرضى الفشل العضوي النهائي، وهذا أيضًا ما أكده بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشأن أن تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح الذي اتفقت الهيئات والمجامع العلمية الشرعية، وفي طليعتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على عظيم أجره وفق ما جاء في القرارات الصادرة عنها.

صدقة جارية:

وأجمع العلماء على أن التبرع بالأعضاء يعتبر صدقةً جاريةً ينال صاحبها الأجر والثواب بإذنه تعالى، كما أن التبرع بالأعضاء يعد نعمة عظيمة على عظيم المجتمع وفيها أجر كبير للمتوفى.

خطوة مباركة:

وأكد بيان هيئة كبار العلماء أن هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تمثل سنة حسنة وخطوة مباركة تدعو وتُحَفِّز الجميع من مواطنين ومقيمين لسلوك جادتها على ضوء حاجتها الملحة ونفعها العام وأجرها وثوابها العظيم عند الله تعالى؛ وذلك باعتبار ولاة الأمر قدوة الجميع بما لهم في النفوس من الإجلال والاحترام والاهتداء بسمتهم الرفيع، أجزل الله مثوبتهم وأعانهم ووفقهم على ما قدموا ويقدمون من فعل الخيرات وتتابع المبرات والحث الدائم عليها قولًا وعملًا.

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