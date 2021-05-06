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بيتروس: كل مباراة قادمة لـ النصر كالنهائي
بعد الفوز على الفيصلي

بيتروس: كل مباراة قادمة لـ النصر كالنهائي

2021/05/06
الساعة 2:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيتروس: كل مباراة قادمة لـ النصر كالنهائي بيتروس لاعب النصر
المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي بيتروس، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أن المباريات المقبلة للعالمي ستكون بـ مثابة مباريات نهائية، وذلك بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4/ 3.

بيتروس يتحدث عن مدرب النصر:

وتحدث نجم العالمي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “نعمل على تنفيذ كل ما يطلبه المدرب، ونلعب كل مباراة كأنها نهائي، ومبارك للنصراويين والحمد لله اكتسبنا 3 نقاط مهمة جدًّا”.

بيتروس
بيتروس يحتفل بهدفه في الفيصلي

وتابع بيتروس: “مينيز مدرب يعرف كيف يساعد الفريق دفاعيًّا وهجوميًّا، وإذا احتاجني في الدفاع أو الهجوم فأنا مستعد، وأنا أُحارب من أجل الدفاع عن شعار النصر”.

شوط مثير شهد 5 أهداف:

يذكر أن بيتروس كان سجل الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول ضد الفيصلي، في مباراة مثيرة شهد شوطها الأول إحراز الفريقين لـ 5 أهداف، حيث سجل العالمي ثلاثية والفيصلي هدفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد حاليًّا بالمركز الخامس في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.


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