بيل ومليندا غيتس: قررنا الطلاق

المواطن - متابعة

قال الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك: إنهما اتخذا قرارًا بإنهاء زواجهما.

إنهاء الزواج:

وقال بيل ومليندا غيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر: “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارًا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا: “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

وكان الاثنان رئيسين مشاركين لمؤسسة بيل ومليندا جيتس غير الهادفة للربح، والتي دُشنت عام 2000. وتملك المؤسسة حاليًّا أصولًا تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار، وفقًا لملف ضريبي استشهدت به (سي إن بي سي).

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