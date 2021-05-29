تأكيداً لـ “المواطن” .. تذاكر مجانية من ضمك لجماهيره في مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعه

كما أشارت مصادر “المواطن” أعلن نادي ضمك عن توفير تذاكر مجانية لجماهير النادي، لحضور مباراة التعاون بعد غد الأحد بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ فارس الجنوب عبر “تويتر” للجماهير: “تذاكركم مجانية وعلينا”.

رسالة حساب ضمك للجماهير:

وأشار حساب النادي إلى أنه غدًا السبت في الرابعة عصرًا ستُفتح البوابة الرئيسية والشمالية للجماهير للحصول على التذاكر.

يذكر أن صالح أبو نخاع رئيس فارس الجنوب كان تحدث لـ”المواطن” قائلًا بعد الفوز على الباطن بالجولة الـ29: “الجماهير غالية علينا جدًّا وحضورها دائمًا مشرف في مباريات الفريق، ونحن دائمًا في فارس الجنوب نسعى لما يسعد المنطقة وأميرها المحبوب تركي بن طلال.. الملهم والداعم والمحفز لنا في أندية عسير وبإذن الله نهدي البقاء مساء الأحد لسموه الكريم ولجماهير المنطقة عامة”.

التذاكر المجانية لتحفيز الجماهير:

وكانت مصادر صحيفة “المواطن” توقعت أن الحضور الجماهيري سوف يكون مجانيًّا للقاء التعاون؛ تحفيزًا للجماهير وتقديرًا لدورها الكبير بالمنطقة.

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