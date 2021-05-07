تاريخ مواجهات الهلال والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الهلال الجمعة، مباراة الشباب في الجولة الـ26 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين والمؤجلة بين الفريقين بسبب مشاركة الهلال بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أفضلية واضحة لـ الهلال

ولعب الهلال مع الشباب في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الشباب في 4 مباريات وفاز الهلال في 14 لقاء، وكان التعادل حاضرًا بينهما في سبع مباريات.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت في ديسمبر 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وستنطلق مباراة الليث ضد الأزرق في دوري محمد بن سلمان في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل نادي الشباب.

وقد يغيب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن مباراة الليث بسبب الإصابة حيث تواجد مساء أول أمس الأربعاء في مقر عيادة النادي، كما من الممكن عودة سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال ضد الشباب، بعد أن شارك في تدريبات لياقية.

وبوقت سابق، حرص خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على الاجتماع بلاعبي الفريق الكروي الأول وذلك من أجل تحفيزهم للفوز على الهلال الجمعة في الدوري والصعود لـ صدارة دوري المحترفين.

ترتيب الفريقين بـ دوري محمد بن سلمان

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري برصيد 48 نقطة وهو نفس رصيد الشباب صاحب المركز الثاني، لكن الهلال متفوق بفارق الأهداف الإجمالي عن نادي الشباب.

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