تاليسكا صفقة استثنائية تُنعش النصر

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، وبدعم من عضو الشرف الأمير خالد بن فهد في حسم صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا رسميًّا، لتحصل على إشادة كبيرة.

تاليسكا نصراويًّا رسميًّا:

وأعلن نادي النصر، الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعدما ارتبط اسمه طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى الهلال.

ويملك تاليسكا مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، من حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ويتألق حاليًّا مع جوانجزو الصيني، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بالصفقة البرازيلية:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، بانضمام اللاعب البرازيلي إلى النصر، وقال بدر الصقري: “صفقة تاليسكا تعتبر من الصفقات الاستثنائية بتاريخ الدوري السعودي، والمحك الرئيسي هو على مردوده داخل المستطيل الأخضر”.

وعلق منيف الحربي قائلًا: “الصفقات المحلية الآن مكتملة بالنصر، وإدارة النادي تبحث الآن عن الصفقات النوعية وفق احتياجات الفريق الفنية… وحسب معلوماتي المؤكدة هناك صفقات قادمة ستطرب الجماهير النصراوية”.

وقل مساعد العصيمي: “السؤال هل يكون تاليسكا على حساب اللاعب مارتينيز؟.. وأتمنى أن تكون معايير الاختيار للفنيين وليس للمسوقين وغيرهم”، وتابع عبدالله العضيبي: “وجود الأسماء العالمية في أنديتنا هي قيمة وإضافة فنية للدوري سنستمتع بها الموسم القادم”.

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