تبوك الزراعية توزع 34.8 مليون ريال تعويضات لحملة حقوق الأولوية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن البدء اليوم بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة والبالغة 34,809,464 ريالاً.

وستقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.

أما بالنسبة للمستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.

ارتفاع الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، اختتم تعاملات جلسة الخميس، بارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.46% رابحًا 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.52 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% خاسرًا 76.84 نقطة ليغلق عند مستوى 23653.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم 383 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

صعود أسهم 11 قطاعاً

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وتراجع 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.

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