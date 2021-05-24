تتويج الهلال على إستاد الملك فهد بحضور 26 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج نقل مباراة الهلال ضد الفيصلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتُقام على إستاد الملك فهد الدولي.

#الدوري_مع_وليد | نقل تتويج الهلال إلى استاد الملك فهد لدخول 26 ألف مشجع للاحتفال..#قناة_SBC pic.twitter.com/rC1Hux2DVN — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 23, 2021

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة تتويج الهلال على إستاد الملك فهد الدولي:

وقال الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد”: “حقق الهلال 62 لقبًا، بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يتوجه به يوم الأحد المقبل، والمباراة كان من المتوقع أن تُقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الملز”.

وتابع: “والآن حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن مباراة الهلال والفيصلي نُقلت إلى إستاد الملك فهد الدولي، وبالتالي سيتم السماح بدخول 26 ألف مشجع تقريبًا، وهي 40% من سعة الإستاد، وذلك لحضور الجماهير تتويج واحتفالات الفريق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه”.

اللاعبون يحيون الجماهير – المصدر @Alhilal_FC

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