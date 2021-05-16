تتويج Leicester City بـ كأس إنجلترا يضع تشيلسي بورطة

المواطن - محمد سمعه

جاء تتويج فريق Leicester City بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ” كأس إنجلترا” أمس السبت عن جدارة واستحقاق بعد مباراة ملحمية قدمها الثعالب ضد نادي تشيلسي في المباراة النهائية.

Leicester City يحسم اللقب الأول من تصويبة بلجيكية

وكان اللاعب البلجيكي يوري تليمانس هو من أحرز هدف الفوز لفريق ليستر سيتي بالدقيقة الـ62 من عمر المباراة، عبر تصويبة قوية عجز الحارس الإسباني كيبا عن صدها.

وأصبح تشيلسي في ورطة، بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فقد الفريق أول بطولة له بالموسم الحالي تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل إضافة إلى أن تشيلسي مهدد بعدم الحصول على المركز الرابع المؤهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بالإضافة إلى أن تراجع أداء تشيلسي في آخر مباراتين قد يُكلف الفريق خاصة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين من الآن.

يذكر أن Leicester City نجح في تحقيق أول لقب في تاريخه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور 5 سنوات على تحقيقه أول لقب في الدوري الإنجليزي بتاريخه، تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري آنذاك.

ويُقدم ليستر سيتي بالموسم الحالي أداءً أكثر من رائع، تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

ليستر يواجه تشيلسي مجددًا

جدير بالذكر أن فريق Leicester City، سوف يواجه تشيلسي مجددًا بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين ” قبل الأخيرة” من الدوري الإنجليزي.

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