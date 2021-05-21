تجديد عضوية ياسر المسحل بـ لجنة انضباط الفيفا

المواطن - محمد سمعه

صادق أعضاء الجمعية العمومية بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالإجماع على انتخاب أعضاء لجنة الانضباط بالفيفا، حيث تضمنت تجديد عضوية ياسر المسحل.

التجديد تم خلال اجتماع الفيفا رقم 71:

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الإنترنت أن أعضاء الكونجرس في الفيفا، وخلال دورته الحادية والسبعين صوتوا اليوم الجمعة على تجديد عضوية المسحل وكافة أعضاء لجنة الانضباط عبر تقنية الاتصال المرئي.

رسالة ياسر المسحل بعد تجديد عضويته:

ومن جانبه، رفع المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للفيفا على ثقتهم بجانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على دعمهم المستمر، متمنيًا أن يحقق وزملاؤه باللجنة تطلعات الأعضاء والعمل على تطوير اللعبة والنهوض بها خلال الدورة الجديدة من عام 2021 إلى 2025.

يذكر أن الفيفا كان وافق على مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي تضمن إقامة كأس العالم للكبار وكأس العالم للسيدات كل عامين بدلًا من إقامتها كل 4 أعوام.

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