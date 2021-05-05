تجديد ملصقات التباعد بصحن الطواف في المسجد الحرام

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

جددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ملصقات التباعد الجسدي بصحن الطواف بالمسجد الحرام.

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف 25 مسارًا، بالإضافة إلى تخصيص مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

خطة ناجحة:

وفي وقتٍ سابق أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

وأكد أن الخطة تكللت بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- مشيداً بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة.

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