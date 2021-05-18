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حصاد اليوم
تجنب ارتفاع ضغط الدم بـ5 خطوات
انطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج

تجنب ارتفاع ضغط الدم بـ5 خطوات

2021/05/18
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, حصاد اليوم
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تجنب ارتفاع ضغط الدم بـ5 خطوات
المواطن- متابعة

تُعرِف منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضغط الدم بأنه اعتلال تحدث فيه زيادة مستمرة في الضغط داخل الأوعية الدموية مما يجعلها تحت إجهاد مرتفع، والمستوى الطبيعي له يبلغ 120 مليمتر/ 80 مليمتر.

احمِ  نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم في 5 خطوات

6 خطوات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وانطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، فإن هناك مجموعة من النصائح الطبية التي تساعد على حمايتك من الإصابة بمرض ارتفاع الضغط في الدم.

1- على رأس الوسائل التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية، هي قياس ضغط الدم بصفة دورية والكشف المبكر عنه.

2- يمكنك اللجوء إلى استخدام الخل والليمون والتوابل كبديل لملح الطعام، لتجنب الإصابة.

3- احذر تناول الأطعمة المعلبة، فهي أحد العوامل المسببة للإصابة بارتفاع الضغط .

احمِ  نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم في 5 خطوات

4- تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة.

5- احرص على ممارسة التمارين الرياضية وتقليل الوزن.

6- احذر من أضرار التدخين، لأنه أحد المسببات الرئيسية للإصابة بارتفاع ضغط الدم.   

احمِ  نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم في 5 خطوات


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‎تعليق واحد

  1. Husam

    الاكثار من شرب الماء

    ‎رد

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