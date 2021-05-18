تجنب ارتفاع ضغط الدم بـ5 خطوات

تُعرِف منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضغط الدم بأنه اعتلال تحدث فيه زيادة مستمرة في الضغط داخل الأوعية الدموية مما يجعلها تحت إجهاد مرتفع، والمستوى الطبيعي له يبلغ 120 مليمتر/ 80 مليمتر.
6 خطوات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم
وانطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، فإن هناك مجموعة من النصائح الطبية التي تساعد على حمايتك من الإصابة بمرض ارتفاع الضغط في الدم.
1- على رأس الوسائل التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية، هي قياس ضغط الدم بصفة دورية والكشف المبكر عنه.
2- يمكنك اللجوء إلى استخدام الخل والليمون والتوابل كبديل لملح الطعام، لتجنب الإصابة.
3- احذر تناول الأطعمة المعلبة، فهي أحد العوامل المسببة للإصابة بارتفاع الضغط .
4- تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة.
5- احرص على ممارسة التمارين الرياضية وتقليل الوزن.
6- احذر من أضرار التدخين، لأنه أحد المسببات الرئيسية للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
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تعليق واحد
Husam
الاكثار من شرب الماء