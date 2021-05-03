تحديث أمني مهم وصل لـ الآيفون والآيباد

المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد لنظام الآيفون والآيباد برقم 14.5.1 يحتوي على تحسينات وحل للمشاكل السابقة.

تحديث جديد وصل لنظام الايفون والايباد برقم 14.5.1 يحتوي على تحسينات وحل للمشاكل السابقة ويعتبر تحديث آمني مهم 👍🏻 pic.twitter.com/E5yvdwggTX — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) May 3, 2021

تحديث مهم:

وأكد الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن هذا التحديث الأمني يعتبر مهمًّا.

ونشر الخبير التقني مقطع فيديو يبين تفاصيل التحديث الجديد.

شارك الخبر







شارك الخبر