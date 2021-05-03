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تحديث أمني مهم وصل لـ الآيفون والآيباد
يحمل الرقم 14.5.1 ويحتوي على تحسينات

تحديث أمني مهم وصل لـ الآيفون والآيباد

2021/05/03
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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تحديث أمني مهم وصل لـ الآيفون والآيباد
المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد لنظام الآيفون والآيباد برقم 14.5.1 يحتوي على تحسينات وحل للمشاكل السابقة.

تحديث مهم: 

وأكد الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن هذا التحديث الأمني يعتبر مهمًّا.

ونشر الخبير التقني مقطع فيديو يبين تفاصيل التحديث الجديد.


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