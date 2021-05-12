تحديث iOS الجديد يزعج مستخدمي آيفون

المواطن- متابعة

تسبب تحديث iOS الجديد في إزعاج مستخدمي آيفون، حيث أشارت تقارير جديدة إلى أن أداء الهواتف الذكية انخفض بعد تثبيت الإصدار 14.5.1، مشيرة إلى أنه سيتم تصحيح الخطأ في التحديث المستقبلي.

وبحسب موقع Mydrivers، فإن التحديث الطفيف لنظام التشغيل الخاص بهواتف آبل الذي أصبح متاحا للمستخدمين ابتداءً من شهر أبريل، لم يجلب ميزات جديدة فحسب، بل جلب مشكلات أيضا.

وبحسب وكالة سبوتنيك، اشتكى أصحاب هواتف iPhone 11 و Phone 12 من البطء وتأخر في ظهور الواجهة وانخفاض الأداء في الألعاب.

آبل تعمل على حل مشكلة تحديث iOS الجديد

واستجابت شركة آبل سريعا للمشكلة وتقوم بالفعل بإعداد iOS 14.6، الذي هو في مرحلة الاختبار التجريبي، على أن يتم إصدار النسخة الرسمية لجميع المستخدمين في غضون أسبوعين، وهو ما سيحل الخلل في نظام التشغيل iOS الحالي.

نظام iOS 15

وسيتم الكشف عن نظام iOS 15 الجديد في مؤتمر المطورين العالمي في الـ 7 من شهر يونيو، وسيصل نظام التشغيل إلى مستخدمي iPhone في خريف عام 2021.

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