تحذيرات صحية من الاستحمام بالماء الساخن 

المواطن- متابعة

يُعرف عن الاستحمام الدافئ أن له فوائد عديدة مثل تخفيف التوتر والضغط والمساعدة في استرخاء العضلات، ومع ذلك، فقد حذر مجموعة من الأطباء من أن هذه الممارسة قد يكون لها أيضًا تأثير سلبي على الصحة.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن

وقالت طبيبة التجميل الدكتورة ريكا تايلور، المختصة في الصحة والجمال إن الاستحمام الأكثر برودة أفضل للبشرة؛ وذلك لأن استخدام الماء الساخن جدًا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الجلد.

ويتسبب الماء الساخن في تلف خلايا الكيراتين الموجودة على الطبقة الخارجية من الجلد أو البشرة، وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى جفاف الجلد وتفاقم حالات الجلد مثل الإكزيما، ما يؤدي غالبًا إلى احمرار الجلد وحكة وجفاف الجلد.

وأضافت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة ساشا دوات: تجنب الإفراط في الاستحمام أو الاستحمام بالماء الساخن جدًا، حيث يمكن أن يجفف الجلد ويسبب الالتهاب للبشرة التي تتمتع بوظيفة حيوية، فهي دفاع جسدك الأول للعالم الخارجي.

فوائد الاستحمام بالماء الساخن

وفي الوقت نفسه كشفت إحدى الدراسات أن الاستجمام لمدة ساعة واحدة في حمام ساخن تحرق سعرات حرارية تعادل نصف ساعة من المشي، كما وجدت أيضًا أنه عندما أخذ المشاركون حمامًا ساخنًا، كانت ذروة سكر الدم لديهم بعد تناول الطعام أقل بنحو 10%، مما كانت عليه عندما مارسوا الرياضة.

ويمكن أن يوفر الاستحمام بالماء الساخن أيضًا الراحة من أعراض البرد أو الجهاز التنفسي، ويساعد في علاج عيوب الجلد وتحسين النوم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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