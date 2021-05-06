تحذير صحي من إرباك المعدة في إفطار العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، ولا بد أن الكثير من ربات البيوت يخططن من الآن في إعداد أطباق فطور العيد، وفي الاتجاه الآخر تتصدر التحذيرات الطبية بعدم إرباك المعدة طوال أيام العيد بتناول مختلف الأطعمة الدسمة التي قد تسبب بعض المشاكل في الجهاز الهضمي.

تجنب إرباك المعدة:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة رانية محسون لـ”المواطن“، إنه قد يتعرض بعض أفراد المجتمع إلى بعض المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي نتيجة التغير المفاجئ لآلية عمل الجهاز الهضمي، إذ يجب عدم الاندفاع نحو تناول الأطعمة بشكل مسرف ومربك للمعدة التي تحاول أن تستجمع قواها بعد شهر كامل من الصيام.

تجنب أطعمة الدهون:

وبينت أن الفرد ومع فرحة العيد لا يستطيع التحكم في تناول الأطعمة طوال أيام العيد، وخصوصًا أن الموائد في فترات الغذاء والعشاء ستتميزان بالأطعمة الدسمة المحتوية على نسب عالية من الدهون واللحوم والكبسات والمفطحات أو الوجبات السريعة وغيرها من الوجبات المشهورة في بلادنا، وهو ما يمهد إلى زيادة بعض الكيلو جرامات عند الفرد، لاسيما مع غياب النشاط اليومي والتمتع بإجازة العيد، حيث أن الجسم يكون مهيأ وبشهية كبيرة في استيعاب بعض الكيلو جرامات بعد أن تعود على الصيام والحركة.

السلطات الخضراء والفواكه:

ودعت في ختام حديثها إلى عدم المبالغة في وضع أصناف عديدة سواء في الفطور والغذاء والعشاء، مع الحرص على وضع السلطات الخضراء والفواكه، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالماء وهو الأفضل أو العصائر الطازجة وليست المحلاة الجاهزة، الحد من الشاي والقهوة، مع التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بعد أيام العيد لتجنب الخمول والكسل وبقاء الجسم صحيًا.

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