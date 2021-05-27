تحفيظ القرآن برفحاء تعلن بدء التسجيل في دورة ينابيع الصيفية عن بعد

المواطن - رفحاء

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “كرام” بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل في دورة “ينابيع”الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل “عن بُعد”؛ سعيًا منها لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الفئات المستهدة من الدورة:

وأوضحت الجمعية أن الدورة تستهدف الطلاب والطالبات لجميع المراحل والموظفين والموظفات وكبار السن، وتشمل الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم في سبعة فروع (أجزاء): “1، و2 و3، و5، و8، و10، و15، و20، و30”.

بث رابط التسجيل:

وأفادت أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الجمعية لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه، مشيرة إلى أنها بثّت رابط التسجيل في الحلقات عبر موقع جمعية كرام، ومعرّفها في “تويتر”.

شارك الخبر







شارك الخبر