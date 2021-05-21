تدهور حالة دلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة زوجها سمير غانم

المواطن - متابعة

لحظات صحية حرجة تعيشها الآن الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، حيث تدهورت حالتها الصحية، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

ونقلًا عن الأطباء المتابعين لحالة الفنانة، فقد أصيبت عبدالعزيز بفشل رئوي، وتوضع الآن على جهاز تنفس صناعي بعدما انخفض معدل الأكسجين بنسبة 20%، بحسب ما جاء بصحيفة صدى البلد المصرية.

وبحسب السيرة الذاتية المعروفة عن الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز فقد جمعتهما قصة حب استمرت 37 عامًا، انطلقت من المسرح، قبل أن يضع فيروس كورونا الفصل الأخير لها بعد رحلة فنية شهيرة خطفت قلوب الجمهور بتفاصيلها.

قصة دلال عبدالعزيز

في الثمانينيات، بدأ العمل على واحدة من أشهر المسرحيات وهي مسرحية أهلًا يا دكتور، والتي كانت البوابة الأولى التي عبرت منها دلال عبد العزيز إلى قلب سمير غانم، فرشح جورج سيدهم الفنانة الشهيرة لتقوم بدور البطولة إلى جانب الكوميديان الراحل سمير غانم، وبالفعل وافقت على ذلك لتبدأ قصة حب الثنائي الأشهر، والتي علق عليها جورج سيدهم ضاحكًا: “أنا أرشحهم وهو يتجوزهم”.

عائلة سمير غانم

أثمرت قصة زواج الثنائي عن إنجابهما ” دنيا وإيمي”، فتقول دلال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها حرصت على اختيار اسم دنيا، لتكون بداية جديدة لحياة النجم الكوميديان، “دنيا سمير غانم”، ثم جاءت الطفلة الثانية وهي إيمي، والتي أطلقوا عليها اسم “أمل”، إلا أن دلال عبد العزيز قالت إنها كانت تحلم بتسمية ابنتها الثانية باسم جنيار ولكن والد سمير غانم هو من اختار الاسم.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

تزوجت الابنة الكبرى للفنان الراحل سمير غانم ” دنيا سمير غانم” من الإعلامي رامي رضوان منذ عدة سنوات، وقد بدأت قصة حبهما عن طريق الصدفة حيث التقى بها بأحد الكافيهات من خلال أصدقاء مشتركين بينهما ووقتها شعر بانجذاب شديد تجاهها.

وتقول دنيا سمير غانم عن قصة حبها وتلاقتها برامي: “شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة إلى أن زادت وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس حتى نظراتنا كانت تُعبر عما نشعر به وفي مرة اعترف لي رامي بحبه واعترفت له أنا أيضًا”.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

فيما شغلت قصة ارتباط الابنة الصغرى للراحل سمير غانم “إيمي” بزميلها حسن الرداد الوسط الفني والإعلامي، إذ في ظل كل التأكيدات التي أكدها مقربون منهما أنهما مرتبطان فعليًا وكانا يصران على النفي، ظهر الممثل سمير غانم في أحد البرامج التلفزيونية وألمح إلى أن هناك ارتباطًا بينهما، بل ولم يخجل من إعلان تمنيه، حتى تم زواج الثنائي مؤخرًا.

وفاة سمير غانم

وتوفي الفنان المصري سمير غانم أمس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أصيبت زوجته دلال عبدالعزيز.

والمعروف أن سمير غانم ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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