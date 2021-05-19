تراجع سعر برنت اليوم

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

برنت ينخفض:

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 67.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0452 بتوقيت غرينتش، وكانت قد تراجعت 1.1% عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتًا أو 1.2% إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2% أمس.

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