تراجع قوي في  صادرات النفط الإيرانية

المواطن- متابعة

قالت وكالة رويترز، إن تقييمات صادرات النفط الإيرانية انخفضت منذ بداية مايو الجاري، وهو ما يعكس تراجع الطلب من الصين.

وفي حين ارتفعت صادرات النفط الإيرانية قليلًا في أواخر 2020، إلا أنها عادت للانخفاض مجددًا لأسباب منها تشديد العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

صادرات الخام الإيرانية انخفضت إلى الصفر

وأبلغت بترو لوجستكس، التي تتبع تدفقات النفط، عملاءها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر وذلك من حوالي 703 آلاف برميل يوميًا في أبريل الماضي، ويرجع هذا إلى تباطؤ استلام مصافي التكرير الصينية المستقلة.

وقالت بترو لوجستكس التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، أمس الثلاثاء، إن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.

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