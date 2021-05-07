ترامب يتحايل على حظر تويتر والمنصة تكشف خططه 

المواطن- متابعة

تمكنت منصة تويتر من كشف عدد من الحسابات التي تروج لأفكار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد حرمانه من نشر آرائه المثيرة للجدل على المنصة.

وبعد أن قامت عدد من منصات التواصل الاجتماعي بحظر حساب الرئيس السابق، أعلن أمس إنشاء موقعه الخاص على الإنترنت؛ ردًا على حرمانه من التعبير عن آرائه على كل من تويتر وفيسبوك، وما كان من أتباعه إلا أن قاموا بإعادة نشر تلك المنشورات على الموقع الجديد.

تلاعب من دونالد ترامب

واعتبرت شركة تويتر أن ما جرى هو مجرد تلاعب من دونالد ترامب لإعادة نشر أفكاره مجددًا عبر المنصة، وعلى ذلك أوقف عدة حسابات تم إنشاؤها مؤخرًا لنشر منشورات من موقع دونالد ترامب الجديد.

وقالت تويتر إن الحسابات انتهكت القواعد، من خلال مساعدة الرئيس السابق على التحايل على حظر من الشبكة الاجتماعية له.

حظر ترامب بعد أحداث الكابيتول

وتم حظر ترامب من عدد من المنصات، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، بعد خسارته الانتخابات الأميركية لصالح جو بايدن، وقد أسس هذا الأسبوع موقعًا شخصيًا على الإنترنت، أطلق عليها اسم من مكتب دونالد ترامب، ويتيح لأنصاره مشاركة كتاباته وآرائه على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة.

وفي هذا الموقع يكرر الرئيس السابق مزاعمه حول تزوير الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وانتقاده للجمهوريين الذين لم يدعموه.

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