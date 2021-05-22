ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

أنهى فريق أتلتيكو مدريد الموسم، متصدرًا ترتيب الدوري الإسباني ليُتوج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، على حساب فريق بلد الوليد في مباراة انتهت بفوز الأتليتي بثنائية لهدف.

أتلتيكو مدريد يُتوج باللقب الـ11:

ويتواجد الأتلتيكو في الصدارة برصيد 86 نقطة، ثم ريال مدريد ثانيًا برصيد 84 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 79 نقطة، إشبيلية رابعًا برصيد 74 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد المربع الذهبي:

ويتواجد ريال سوسيداد وريال بيتيس بالمركزين الخامس والسادس، بينما يتواجد فياريال سابعًا برصيد 58 نقطة.

وتحتل أندية سيلتا فيغو وأتلتيك بيلباو وغرناطة وأوساسونا وقاديش وفالنسيا المراكز من الثامن إلى الـ13 على الترتيب، بينما تتواجد أندية ليفانتي وديبورتيفو ألافيس وخيتافي وإلتشي من المراكز الـ14 إلى السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وهبط رسميًّا لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني كل من هويسكا وبلد الوليد وإيبار.

وتُختتم مباريات الدوري الإسباني لموسم 2020/ 2021 غدًا الأحد بمباراتين، حيث يواجه غرناطة فريق خيتافي، بينما يواجه إشبيلية فريق ديبورتيفو ألافيس.

جدير بالذكر أن الظاهرة رونالدو مالك نادي بلد الوليد كان وعد لاعبيه بمنح كل فرد منهم 150 ألف دولار أمريكي كمكافأة في حال الفوز على الأتلتيكو والبقاء في الدوري الإسباني، لكن الأتلتيكو دمر مخططات فريق بلد الوليد والظاهرة البرازيلية رونالدو.

وكان الأوروغوياني لويس سواريز بكى من شدة السعادة بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الليجا، حيث نجح في تحقيق أول لقب في أول موسم له مع الأتلتيكو.

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