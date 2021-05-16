ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة وانتصار الريال وأتلتيكو

المواطن - محمد سمعه

تأجل حسم الدوري الإسباني لموسم 2020/ 2021 للجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أتلتيكو مدريد وريال مدريد وتعثر برشلونة بالخسارة مساء اليوم الأحد.

وكان أتلتيكو مدريد تمكن من الفوز على فريق أوساسونا بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ريال مدريد على فريق أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وخسر برشلونة أمام سيلتا فيغو بثنائية لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

الأتلتيكو والريال يتصارعان في ترتيب الدوري الإسباني:

ويحتل الأتلتيكو صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد، ليتأجل الحسم بينهما على اللقب إلى مباريات الجولة الـ38 والأخيرة.

برشلونة يودع سباق المنافسة:

بينما ودع برشلونة سباق المنافسة على الليجا، بعد خسارته من فريق سيلتا فيغو، حيث تجمد رصيده عند 76 نقطة بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتواجد فريق إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 74 نقطة، أما فريق ريال سوسيداد فيتواجد خامسًا برصيد 59 نقطة.

وتحتل أندية ريال بيتيس وفياريال وسيلتا فيغو وأتلتيك بيلباو وغرناطة المراكز من السادس إلى العاشر على الترتيب.

بينما تتواجد أندية أوساسونا وقاديش وفالمسيا وليفانتي وديبورتيفو ألافيس وخيتافي وهويسكا بالمراكز من 11 إلى 17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل إلتشي وبلد الوليد المركزين الـ18 والـ19، وتأكد هبوط إيبار باحتلاله المركز العشرين والأخير بـ جدول الترتيب.

وسوف تُختتم مباريات الدوري الإسباني، بلقاءات الجولة الثامنة والثلاثين يوم الأحد المقبل، حيث يلعب سيلتا فيغو مع ريال بيتيس وأوساسونا ضد ريال سوسيداد، ريال مدريد ضد فياريال، إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس، بلد الوليد، ضد أتلتيكو مدريد، إيبار ضد برشلونة، إلتشي ضد أتلتيك بيلباو، ليفانتي ضد قاديش، غرناطة ضد خيتافي، هويسكا ضد فالنسيا”.

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