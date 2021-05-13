ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف بالجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني:

ويتصدر الأتلتيكو، ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الثاني، أما فريق ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد نادي إشبيلية رابعًا برصيد 74 نقطة.

ويحتل فريق ريال سوسيداد المركز الخامس برصيد 56 نقطة، أما نادي ريال بيتيس فيتواجد بالمركز السادس برصيد 54 نقطة.

بينما يتواجد فريق فياريال بالمركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، أما فريق سيلتا فيغو فيتواجد بالمركز الثامن برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو تاسعًا برصيد 46 نقطة.

ويحتل كل من غرناطة وأوساسونا وقاديش وليفانتي وفالنسيا المراكز من 10 إلى 14 على الترتيب.

بينما تتواجد أندية ديبورتيفو ألافيس وخيتافي وهويسكا وبلد الوليد وإلتشي وإيبار من المراكز الـ15 حتى الـ20 على الترتيب.

تعادل برشلونة يُضعف موقفه:

جدير بالذكر أن نادي برشلونة كان تعادل مع فريق ليفانتي بثلاثية لكل فريق، ليضعف موقفه في الفوز بـ الدوري الإسباني.

وتنطلق اليوم الخميس 3 مباريات بالجولة الـ36 من الدوري الإسباني حيث يواجه بلد الوليد فريق فياريال، بينما يلعب إيبار مع ريال بيتيس ويواجه غرناطة، فريق ريال مدريد.

وفي حال فاز ريال مدريد على غرناطة فسوف يصعد للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني.

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