المواطن - محمد سمعه

نجح فريق إنتر ميلان في حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه في موسم 2020/2021، بعد غياب دام 10 مواسم لم يُتوج فيها باللقب، بسبب احتكار يوفنتوس للقب السيريا أ في آخر 10 سنوات.

ترتيب الدوري الإيطالي بصورته النهائية

وأنهى الإنتر موسمه بالمركز الأول برصيد 91 نقطة، يليه فريق ميلان ثانيًا برصيد 79 نقطة، ونادي أتالانتا ثالثًا برصيد 78 نقطة، ويوفنتوس رابعًا برصيد 78 نقطة، ونابولي خامسًا برصيد 77 نقطة، بينما احتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.

أما أندية روما وساسولو وسامبدوريا وهيلاس فيرونا وجنوى وبولونيا فاحتلت المراكز من السابع إلى الثاني عشر على الترتيب، بينما جاءت أندية أودينيزي وفيورنتينا وسبيزيا وكالياري وتورينو بالمراكز من 13 إلى 17 على الترتيب.

وهبط رسميًا للدوري الإيطالي ” الدرجة الثانية” كل من بينفينتو وكروتوني وبارما.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات ” السيريا أ” اختُتمت أمس الأحد بفوز إنتر ميلان على أودينيزي بخماسية لهدف، بجانب فوز ميلان على أتالانتا بنتيجة هدفين دون رد، وفاز Juventus على بولونيا برباعية لهدف، بينما تعادل تورينو مع فريق بينيفينتو، وتعادل نابولي مع هيلاس فيرونا، وتعادل روما مع فريق سبيزيا، بينما فاز ساسولو على لاتسيو.

وسيواجه الإنتر، فريق يوفنتوس على لقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” الإيطالي أن رئيس رابطة الدوري الإيطالي أكد على أن السوبر الإيطالي سيقام في السعودية، من أجل تسويق أمثل للكرة الإيطالية إضافة لاحترام العقد المبرم مع المسؤولين في المملكة.

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