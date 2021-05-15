ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ27

المواطن - مروة نبيل

حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ27، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الرابع بعد تعثره بالتعادل مع ضمك.

نتائج مباريات الجولة الـ27

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ27 كالتالي؛ الشباب يخسر ضد الاتفاق ليفرط في فرصة تقليص الفارق مع الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفيصلي على أبها، وتجاوز النصر عقبة العين.

وتعادل الهلال ضد الباطن، واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات وفاز على القادسية، وتمكن الوحدة من الفوز على الفتح، فيما تجاوز التعاون عقبة الرائد، واُختتمت منافسات الجولة الـ27 بتعادل الاتحاد وضمك إيجابيًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ27، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن التعاون الثالث، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر بـ42 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح والأهلي، ثم الفيصلي في المركز التاسع بـ36 نقطة، يليه الرائد برصيد 35 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الباطن برصيد 30 نقطة، متساويًا مع الوحدة، يليه ضمك برصيد 29 نقطة، ويتذيل العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

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