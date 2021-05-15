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ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ27
الهلال يتصدر والتعاون للمركز الثالث

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ27

2021/05/15
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ27 فريق الهلال - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ27، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الرابع بعد تعثره بالتعادل مع ضمك.

نتائج مباريات الجولة الـ27

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ27 كالتالي؛ الشباب يخسر ضد الاتفاق ليفرط في فرصة تقليص الفارق مع الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفيصلي على أبها، وتجاوز النصر عقبة العين.

الشباب
مباراة الشباب والاتفاق – المصدر @SPL

وتعادل الهلال ضد الباطن، واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات وفاز على القادسية، وتمكن الوحدة من الفوز على الفتح، فيما تجاوز التعاون عقبة الرائد، واُختتمت منافسات الجولة الـ27 بتعادل الاتحاد وضمك إيجابيًا.

ضمك ضد الاتحاد
مباراة ضمك والاتحاد – المصدر spl

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ27، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن التعاون الثالث، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر بـ42 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح والأهلي، ثم الفيصلي في المركز التاسع بـ36 نقطة، يليه الرائد برصيد 35 نقطة.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الباطن برصيد 30 نقطة، متساويًا مع الوحدة، يليه ضمك برصيد 29 نقطة، ويتذيل العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

ترتيب دوري محمد بن سلمان
جدول ترتيب الدوري – المصدر @SPL


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