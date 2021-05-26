ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ29

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ29 تتويج الهلال باللقب رسميًّا بعد انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ضمن الاتحاد المركز الثالث والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

نتائج مباريات الجولة الـ29:

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ29 كالتالي؛ الهلال يفوز على التعاون بهدف ليحافظ على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الشباب على الفيصلي بنتيجة 5/ 1، وتجاوز الاتفاق عقبة الرائد بثلاثية مقابل هدف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره العين بهدف نظيف، تغلب الفتح على القادسية بثلاثية دون رد، وتعادل أبها مع الأهلي، والوحدة مع النصر بنتيجة 1/ 1، وتم تأجيل مباراة الباطن وضمك إلى الأربعاء بسبب ظروف الطيران.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ29، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب الثالث، ثم التعاون برصيد 47 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الاتفاق بـ44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز السابع، ثم الأهلي برصيد 39 نقطة، وحل الفيصلي تاسعًا برصيد 39 نقطة، ثم الرائد بـ35 نقطة بالتساوي مع أبها.

ويتواجد القادسية في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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