ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام الموسم

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بتتويج نادي الهلال بطلًا للمسابقة، واحتلال الشباب المركز الثاني وتأهل الاتحاد لـ دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثالث.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين النهائي:

وجاء ترتيب دوري المحترفين كـ التالي بعد نهاية الموسم، حيث حل الهلال أولًا برصيد 61 نقطة، والشباب ثانيًا برصيد 57 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 56 نقطة، أما التعاون فجاء رابعًا برصيد 47 نقطة.

أما الاتفاق والنصر والفتح والأهلي والفيصلي فاحتلوا المراكز من الخامس إلى التاسع على الترتيب، بينما أنهى الرائد موسمه بالمركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وتواجد ضمك بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أما الباطن وأبها فاحتلا المركزين الـ12 والـ13 على الترتيب ليضمنا البقاء بدوري المحترفين السعودي للموسم المقبل.

الهابطون لـ دوري الدرجة الأولى:

أما كل من القادسية والوحدة والعين فهبطوا رسميًّا لـ دوري الدرجة الأولى، بعد احتلالهم المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب بعد نهاية مسابقة الدوري.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة توج نادي الهلال بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في ملعب الملك فهد الدولي بـ الرياض، وذلك بعد الفوز على الفيصلي بثلاثية لهدفين في مباراة الجولة الـ30 والأخيرة.

ممثلو السعودية في دوري أبطال آسيا 2022:

وتأهل كل من الهلال والشباب والاتحاد إلى دوري أبطال آسيا كونهم أصحاب أول 3 مراكز في دوري المحترفين لموسم 2020/ 2021، بينما تأهل الفيصلي لبطولة دوري أبطال آسيا كونه بطل كأس الملك بالموسم الحالي.

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