المواطن - محمد سمعه

انفرد نادي الهلال بـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب جاره نادي الشباب بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ26.

خماسية الهلال تطير به في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وكان الهلال انتصر على نادي الشباب بخماسية لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بينما فاز التعاون على النادي الأهلي برباعية مقابل هدفين أيضًا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26.

ويتواجد الهلال في الصدارة حاليًّا برصيد 51 نقطة، يليه نادي الشباب برصيد 48 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 46 نقطة، والتعاون بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، أما نادي النصر فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويحتل الاتفاق والفتح المركزين السادس والسابع على التوالي برصيد 38 لكل منهما.

وضع صعب لـ الأهلي بـ ترتيب الدوري السعودي:

أما النادي الأهلي فظل بالمركز التاسع في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، ويتواجد القادسية وأبها في المركزين الـ10 والـ11 برصيد 34 نقطة لكل فريق.

ويحتل الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، أما نادي الباطن فيتواجد بالمركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

بينما يتواجد ضمك بالمركز الـ14 والوحدة في المركز الـ15، والعين بالمركز السادس عشر برصيد 28 و27 و20 نقطة على الترتيب.

يذكر أن نادي العين يعد الأقرب للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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