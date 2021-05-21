المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الانفراد بـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ28 من عمر المسابقة.

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي بخماسية لهدف، بينما فاز الشباب على فريق العين بخماسية لهدف، وفاز الباطن على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

الاتحاد يفوز بصعوبة في دوري محمد بن سلمان

أما نادي الاتحاد ففاز على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ضمك مع الوحدة، أما النصر ففاز على الرائد بثلاثية لهدف.

بينما خسر التعاون من فريق الفتح ضمن مباريات الجولة الـ28 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما الفيصلي ففاز على القادسية بثنائية لهدف في الجولة ذاتها، وأُقيمت مباراتا التعاون والفيصلي بالجولة الـ28 في أبريل الماضي، حيث كانت مقدمة لمشاركة الفيصلي والتعاون في نهائي كأس الملك.

الشباب والاتحاد يطاردان الهلال في الدوري السعودي

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 55 نقطة، ثم الشباب والاتحاد بالمركزين الثاني والثالث برصيد 51 و 50 نقطة على الترتيب، أما الاتحاد رابعًا برصيد 47 نقطة، والنصر خامسًا برصيد 45 نقطة.

وتحتل أندية الاتفاق والفتح والأهلي والفيصلي والرائد، المراكز من السادس إلى العاشر بـ جدول ترتيب الدوري السعودي.

أما القادسية وأبها والباطن فيتواجدون بالمراكز من 11 إلى 13، وتحتل أندية الوحدة وضمك والعين، المراكز من 14 إلى 16 حيث هبط العين رسميًا لـ دوري الدرجة الأولى.

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