ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

عزز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، من فرص بقائه بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل، وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على حساب الباطن وذلك في ختام مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من مسابقة الدوري.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد نادي الهلال بطل الدوري، في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة، بينما جاء الشباب ثانيًا برصيد 54 نقطة، ونادي الاتحاد ثالثًا برصيد 53 نقطة، والتعاون رابعًا برصيد 47 نقطة، والنصر خامسًا برصيد 46 نقطة.

وتحتل أندية الاتفاق والفتح والأهلي والفيصلي، المراكز من السادس إلى التاسع على الترتيب في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

5 أندية تصارع على الهبوط بـ الدوري السعودي للمحترفين:

جدير بالذكر أن أندية الرائد وأبها والقادسية وضمك، تحتل المراكز من الـ10 إلى الثالث عشر على الترتيب، بينما يُصارع ناديي الباطن والوحدة على الهبوط عن دوري محمد بن سلمان للمحترفين بتواجدهما في المركزين الرابع عشر والخامس عشر، بينما تأكد هبوط نادي العين صاحب المركز السادس عشر والأخير رسميًّا.

فرصة أمام الباطن لـ تصحيح مساره بـ ترتيب الدوري السعودي:

يذكر أن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ستنطلق جميعها مساء الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يلعب “الهلال ضد الفيصلي، النصر ضد الاتحاد، الأهلي ضد الاتفاق، الشباب ضد الوحدة، الرائد ضد الفتح، القادسية ضد أبها، ضمك ضد التعاون، العين ضد الباطن”.

وفي حال نجح الباطن في الفوز على العين بالجولة الأخيرة مع خسارة الرائد وأبها أو القادسية وضمك فسيتأكد بقاء الباطن في دوري المحترفين واصلًا للنقطة رقم 36.

شارك الخبر







شارك الخبر