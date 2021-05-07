ترقية محمد الحربي إلى المرتبة التاسعة بإمارة جازان

المواطن - جازان

احتفل الأستاذ محمد بن علي كاملي الحربي رئيس قسم الرصد والإعلام الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان بترقيته للمرتبة التاسعة وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتلقى “الحربي” التهنئات والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

حافز لمزيد من الجهد:

وقال الأستاذ محمد الحربي: إن هذه الثقة الغالية تعد حافزًا لتقديم المزيد من الجهد في عمله، وأن يكون على قدر الثقة ويبذل قصارى جهده في خدمة الوطن الغالي مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهنئات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة للأستاذ محمد الحربي بهذه الترقية، وأن ينفع الله به لهذا الوطن الغالي.

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