ترقية 513 موظفًا وموظفة في جامعة الإمام

المواطن - الرياض

​صرح عميد الموارد البشرية، أحمد بن سليم الطحيني، بأن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد بن سالم العامري وافق على ترقية 513 موظفًا وموظفةً في الجامعة للمراتب من العاشرة فما دون.

فرص عادلة:

كما أكد حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات الرئيس ووكيلها الدكتور منصور بن عبدالرحمن الحيدري بإتاحة الفرص العادلة وتحقيق الحوكمة العالية والشفافية في إدارة عملية الترقيات الوظيفية، ونتيجة لذلك شُكلت اللجنة الدائمة لإدارة وتنفيذ الترقيات الوظيفية بقرار رقم 42453 وتاريخ 23/ 5/ 1442هـ.

نجاحات اللجنة:

ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة تمكنت اللجنة من إنجاز ما يلي:

إدارة عمليتي الترقيات للمراتب الحادية عشر فما فوق دخل في مفاضلتها 150 موظفًا وموظفة، والمراتب العاشرة فما دون، والتي دخل في مفاضلتها ما يقارب ألفا موظف وموظفة. تعديل معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون لتصبح أربع معايير، حرصًا على التنوع الذي يتيح للموظف والموظفة المجال لرفع درجاته في مفاضلة الترقية، كالآتي:

تقييم الأداء الوظيفي 30%

اختبار القدرة المعرفية 30%

التدريب والتطوير 25%

المبادرات والإنجازات 15%

تصميم دليل للمبادرات والأعمال التطوعية يهدف لمساعدة الموظفين والموظفات في الاستفادة من مبادراتهم ومشاركاتهم التطوعية في الترقية، وتم نشره على بوابة الجامعة بصيغ متنوعة. تم التعاون مع مركز قياس في إقامة اختبار القدرة المعرفية لموظفي وموظفات الجامعة. عقد لقاء مفتوح للإجابة على استفسارات الموظفين والموظفات حيال الترقيات الوظيفية، استمر لمدة تزيد عن ساعة ونصف، كما تبعه إرسال استبيان للاطلاع على مدى رضا المستفيدين وحقق بحمد الله نتائج جيدة مع متابعة مستمرة. تصميم كتيب للأسئلة الشائعة حول الترقيات الوظيفية، تمت فيه الإجابة على ما يزيد عن خمسين سؤالًا فيما يتعلق بالترقيات واستحقاقها ومعايير المفاضلة عليها، وآليات احتساب درجات المفاضلة. خلال إدارة محضري الترقية راجعت اللجنة ما يزيد عن ألف وثمانمائة مشاركة في العمل التطوعي، وخمسة وعشرين ألف برنامج تدريبي، وسبعمائة مبادرة، كما راجعت اللجنة درجات تقييم الأداء الوظيفي والمقابلات الشخصية واختبار القدرة المعرفية لجميع المرشحين للترقية.

وبارك عميد الموارد البشرية للمترقين في هذا المحضر، كما سأل الله أن تكون معينًا وحافزًا لهم لمزيد من العطاء والتفاني، مشيرًا إلى أن الفرص قادمة لمن لم يترقَّ، والجامعة تقدم كل ما يدعم منسوبيها فيما يعينهم على التقدم الوظيفي.

ولمشاهد أسماء المترقين للمراتب العاشرة فما دون رمضان 1442هـ​ من خلال الرابط التالي: هنا.

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