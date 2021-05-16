تركيا تعود تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية رغم ارتفاع الإصابات 

المواطن- متابعة

تبدأ تركيا غدًا العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أرسلت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تعميمًا إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، قالت فيه إنه بدءًا من الساعة الخامسة صباح الاثنين القادم ستعود الحياة الطبيعية.

شروط العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية

وخلال هذه العودة التدريجية سيتم فرض حظر تجول يستمر من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، من الاثنين إلى الجمعة، لكن يتم إعفاء المسنين (65 عامًا وما فوق) شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول.

وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.

وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفق التعميم، بحسب وكالة روسيا اليوم.

فيروس كورونا في تركيا

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 5,106,862 إصابة، لتكون بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 44,537 شخصًا بينما تعافى 4,932,838 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 163,250,829 شخصًا وتوفي 3,385,473 شخصًا بينما تعافى 141,586,440 شخصًا.

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