تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبدالعزيز: أغلى تكريم من الملك سلمان وولي العهد

المواطن - الرياض

تلقى المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تكريم آل الشيخ:

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا للتكريم والوسام، معلقًا عليه بالقول: أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد… وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم.

تهنئة العساكر:

كما علق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، على تكريم آل الشيخ بالقول: “ألف مبروك أخوي الغالي وتستاهل، الله يوفقك”.

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