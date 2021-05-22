تركي آل الشيخ يذكر بمعرض الديناصورات: تجربة مميزة بتفاجئكم

المواطن _ الرياض

أعاد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، نشر تغريدة سابقة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن معرض الديناصورات .

آل الشيخ يدعو لمعايشة تجربة معرض الديناصورات:

وأثنى آل الشيخ على معرض الديناصورات، بالقول : “معرض الديناصورات تجربة مميزة بتفاجئكم ، تكتشف فيه عصور قبل ملايين السنين”، موضحًا أن التفاصيل والحجز عبر منصة عيشها.

ومؤخرًا أعلن تركي آل الشيخ علن عن أفضل 20 فكرة فائزة ضمن مبادرة أفكار الترفيه، التي أطلقها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020، والتي تهدف إلى وضع المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

تركي آل الشيخ يهنئ الفائزين:

وهنأ آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أصحاب الأفكار الفائزة من الشباب والشابات السعوديين، قائلًا: “كما وعدناكم في هيئة الترفيه مبروك للعشرين فكرة الفائزة التي أبدع فيها شباب وشابات سعوديين من أبناء هذا الوطن الغالي وتم التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة مشكورين وإن شاء الله المزيد والمزيد”.

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