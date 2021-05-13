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تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

2021/05/13
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد
المواطن - الرياض

زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أبناء وبنات شهداء الواجب لمعايدتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي:

وقال آل الشيخ: “سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان”.

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن

قبلة على جبين كل واحد:

وتابع تركي آل الشيخ: “قضيت معهم وقتًا ممتعًا، وأشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبلة على جبين كل واحد فيهم… السعوديين في قلب السعودية”.

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - المواطن

 


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