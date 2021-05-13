تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

المواطن - الرياض
زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أبناء وبنات شهداء الواجب لمعايدتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي:
سعدت وتشرفت بمعايدة ابنائي وبناتي ابناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية انسان وقضيت معهم وقت ممتع واشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبله على جبين كل واحد فيهم … السعوديين في ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/F92AjD9KtW
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 13, 2021
وقال آل الشيخ: “سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان”.
قبلة على جبين كل واحد:
وتابع تركي آل الشيخ: “قضيت معهم وقتًا ممتعًا، وأشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبلة على جبين كل واحد فيهم… السعوديين في قلب السعودية”.
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