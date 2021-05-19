تزاحم الزوار بشارع الفن بأبها وتجاهل البعض تطبيق التباعد

المواطن- فهد القحطاني- أبها

يشهد شارع الفن بمدينة أبها تزاحماً كبيراً بين أعداد الزوار خلال أيام العيد الماضية وخصوصاً في الفترة المسائية بالرغم من وجود الجهات المسؤولة لتنظيم الزوار وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تطبيق توكلنا في مداخل شارع الفن

وعن تطبيق برنامج توكلنا تم وضع سياج فولاذي على امتداد الشارع تمنع دخول الزوار للمكان إلا عن طريق مداخل خصصت للدخول بعد التأكد من وجود برنامج توكلنا مع كل زائر يريد الدخول.

تجاهل بعض الزوار بالإجراءات الاحترازية

ورصدت “ المواطن ” التزاحم بين زوار المكان وعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي، الذي هو من ضمن الإجراءات الاحترازية المهمة التي تقي من انتقال أي عدوى بفيروس كورونا لا قدر الله.

عدة أسباب أحدثت التزاحم في الموقع

ومن الأسباب التي جعلت المكان يشهد التزاحم الكبير أنه المكان الوحيد على مستوى محافظات المنطقة الذي يحظى بالعناية الجيدة وذلك بتوفير جميع الخدمات مثل الكوفيهات والمطاعم والحدائق المزروعة بالأشجار والورود وعدد من دورات المياه والإضاءة التي وضعت بشكل هندسي جذاب.

ويأمل الكثير من زوار مدينة أبها عمل مشاريع استثمارية سياحية في بقية المحافظات في المنطقة مثل شارع الفن ليكون هناك متنفسات أخرى تحظى بجميع الخدمات لتخفف من التزاحم البشري بين أهالي المنطقة وزوارها.

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