تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قبل قيل، عن تزكية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة رسميًّا.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة رسميًّا:

وكشف حساب اللجنة الأولمبية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021/ 2024.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد كشفت بالأمس، عن القائمة الوحيدة المرشحة، مؤكدة أنها لم تتلقًّ اعتراضات عليها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

القائمة النهائية:

وضمت القائمة النهائية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كل من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس، وعضوية كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

كما تواجد في القائمة، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ياسر الرميان، وياسر المسحل، وأحمد طباع، وأضواء العريفي، والدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، والمهندس أحمد القضماني، والعميد شداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

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